"Вины с себя не снимаю". Инструктор – о трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Фото: kbr.sledcom.ru

Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров ранее имел опыт восхождения в подобных условиях, но не снимает с себя вины за произошедшее ЧП. Об этом он заявил телеканалу "Россия 24".

"Там был сильный ветер и это был один из поводов развернуться. До этого у меня были восхождения в подобных условиях, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю", – отметил Никифоров.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла -20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.