Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к экспедиции

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Два альпиниста, получившие обморожение во время экспедиции на Эльбрус, никого не предупреждали о своем походе. Об этом газете "Известия" рассказала родственница путешественников Ангелина Пекшева из Новороссийска.

Она подчеркнула, что Екатерина Резникова и Виталий Антипин не были профессионалами по восхождению в горы. Они отправлялись в походы, в том числе в лес и в горную местность, однако это было их первое восхождение на Эльбрус.

Родственница добавила, что к экспедиции пара готовилась год – полтора. Молодые люди занимались в спортзале, чтобы ко времени похода находиться в надлежащей физической форме. Женщина призналась, что не ожидала такой ситуации.

О своих планах Резникова и Антипин сообщили только Пекшевой и ее супругу. Во время экспедиции они списывались с родственниками и предупредили, что связи у них почти нет. Сейчас пара находится в больнице с обморожением.

По данным СК, накануне группа альпинистов из 23 человек из разных регионов России начала восхождение на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Кроме того, прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Также будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.