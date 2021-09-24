Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе

09:08
Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso
ЧП с альпинистами на Эльбрусе могло произойти из-за резкого падения атмосферного давления, считает старший гид группы туристов Денис Алимов.
Он рассказал, что 16 участников восхождения и 4 инструктора-волонтера вышли на плато около в 10:00 23 сентября. Одной девушке стало плохо, и она приняла решение вернуться. Девушка пошла вниз вместе с инструктором, а остальные двинулись на вершину. По словам мужчины, хотя погода была устойчивой, дул сильный ветер.
"Когда спускавшиеся почти достигли седловины, резко начался шторм, исчезла видимость. Я как человек, имеющий небольшой опыт восхождений, делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. А потом девушка, которую гид вел вниз, потеряла сознание и, не реагируя на попытки парня привести ее в чувство, умерла у него на руках. Это произошло в 11:00", – отметил Алимов в разговоре с газетой "Известия".
Он добавил, что инструктор ждал спускавшихся до 14:00, после чего заподозрил неладное. Он вызвал ратрак и стал спускаться в одиночку, дошел до высоты 4 800 метров и, когда появилась связь, вызвал МЧС. Спасательная операция развернулась около 17:00.
Алимов отметил, что череда проблем в горах началась с момента, когда один из участников группы сломал ногу. Пока ему оказывали помощь, ушло время и погода испортилась. Также специалист считает, что гиды при спуске разделили людей на быстрых и медленных, чтобы минимизировать потери. Быстрые во главе с Ильей Чуйковым и Антоном Никифоровым вернулись. Они жалуются на повышенную температуру, переохлаждение, гипоксию и шок.
"Мое личное мнение, что произошел феноменальный шторм из-за падения давления. И это действительно убивает. Это не гиды убили группу. Погода и пурга – случайное стечение обстоятельств", – заключил Алимов.
Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.
По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.
По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.
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