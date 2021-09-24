Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

04:08

Операция по поиску и эвакуации группы альпинистов на Эльбрусе завершилась – МЧС

происшествия регионы

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Поисково-спасательная операция, направленная на эвакуацию группы альпинистов на Эльбрусе, завершилась. Об этом объявил начальник главка МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

"Поисково-спасательная операция проводилась с 19:30 (23 сентября. – Прим. ред.) и закончилась в 02:45", – сообщил Надежин в интервью ТАСС.

Таким образом, операция длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать