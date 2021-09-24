Операция по поиску и эвакуации группы альпинистов на Эльбрусе завершилась – МЧС

04:08
Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Поисково-спасательная операция, направленная на эвакуацию группы альпинистов на Эльбрусе, завершилась. Об этом объявил начальник главка МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.
"Поисково-спасательная операция проводилась с 19:30 (23 сентября. – Прим. ред.) и закончилась в 02:45", – сообщил Надежин в интервью ТАСС.
Таким образом, операция длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.
Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.
По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.
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