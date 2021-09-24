Организаторы восхождения на Эльбрус заявили, что гид не бросал альпинистов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, опровергла утверждения о том, что гид группы бросил альпинистов на горе. Об этом говорится на странице организации в Instagram.

Ранее некоторые СМИ писали, что один из гидов бросил группу. В компании же подчеркнули, что в восхождении участвовали 20 человек, 4 из которых – профессиональные альпинисты. По дороге одной из спортсменок стало плохо, и один из гидов отправился с ней вниз. Остальная группа пошла дальше.

"Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря", – заявили в турфирме.

Там добавили, что гид до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, после чего решил спускаться самостоятельно. Даньков был первым, кто сообщил координатору о трагедии.

Также отмечается, что во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось. В результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека. Во время спуска два участника потеряли сознание, их транспортировали до станции Гарабаши. Там они скончались, не приходя в сознание.

В настоящее время гиды и часть участников восхождения находятся в больнице, другие отказались от медицинской помощи.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.

