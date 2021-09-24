Врач рассказал о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Большая часть альпинистов, которые пострадали на Эльбрусе, находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков.

"В относительно удовлетворительном состоянии большая часть пациентов, есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести", – сказал Муков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, часть пациентов могут быть выписаны уже в ближайшие дни, а пострадавший, находящийся в реанимации с переломами нижних конечностей, может задержаться в больнице на несколько недель.

Группа альпинистов накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Также проверку организовала прокуратура Кабардино-Балкарии. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о причинах гибели альпинистов после резкого ухудшения погодных условий. По словам специалиста, к трагедии при восхождении на Эльбрус могли привести "черная метель" и мороз.