СК возбудил дело после гибели 5 человек на Эльбрусе

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели альпинистов на горе Эльбрус. Организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Также будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

