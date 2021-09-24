Синоптик назвал "черную метель" причиной гибели людей на Эльбрусе

11:02
Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso
Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о причинах гибели альпинистов на горе Эльбрус после резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам специалиста, к трагедии при восхождении на Эльбрус могли привести "черная метель" и мороз. Он уточнил, что "черной метелью" на Таймыре называют сильный снегопад, сопровождающийся порывами ветра со скоростью более 30 метров в секунду, из-за чего видимость падает до нескольких метров.
"В сложных метеоусловиях ураганного ветра и мороза эквивалентная температура (которую человек ощущает) достигает –50. <...> Согласно индексу охлаждения, это опасно для здоровья и соответствует экстремальному риску переохлаждения и обморожения в течение 5–10 минут", – рассказал Тишковец.
По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
Поисково-спасательная операция длилась больше 7 часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники. По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти, сейчас они госпитализированы.
По факту гибели альпинистов СК организовал доследственную проверку.
Появились подробности ЧП с альпинистами на Эльбрусе
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