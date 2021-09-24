Фото: телеграм-канал "Подъем"

14 альпинистов госпитализировали после ЧП при восхождении на Эльбрус, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В республиканскую клиническую больницу Нальчика госпитализированы 14 человек", – отметил собеседник агентства.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники. По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.

