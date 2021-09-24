Один из выживших на Эльбрусе рассказал подробности произошедшего

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Турист из Екатеринбурга Дмитрий Парахин, который выжил в трагедии на Эльбрусе, рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщает портал Е1.

По словам Парахина, его товарищ сломал ногу. В связи с этим группа села на большой высоте в ожидании спасателей. На этом месте туристы, по его словам, провели два часа.

"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз", – рассказал Пархин.

Он подчеркнул, что спасатели прибыли в 23 часа. До их появления все группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Поисково-спасательная операция длилась свыше семи часов. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.

