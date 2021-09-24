"Московский патруль": бывший кандидат в депутаты Госдумы стал жертвой мошенников

Бизнесмен и философ из Подмосковья, который на минувших выборах пытался добиться места в нижней палате российского парламента, стал жертвой мошенников.

Аферисты обещали продвигать его во время предвыборной кампании, а потом обвинили в преступлении и начали шантажировать. Правда, сам ученый быстро соскочил с крючка и обратился к полицейским.

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