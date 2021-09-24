Корреспондент Москвы 24 рассказала о программе подготовки к восхождению на Эльбрус

После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасенных альпинистов

Корреспондент телеканала Москва 24 Анастасия Цапиева рассказала, как проходит подготовка групп к восхождению на гору.

В настоящее время девушка в рамках тренировок и акклиматизации перед восхождением на вершину Эльбруса поднимается с группой на гору Чегет, высота которой более трех тысяч метров.



Анастасия Цапиева корреспондент телеканала Москва 24 Идет снег, внизу постоянно идет дождь. Ветра сильного нет. Много писали о том, что наверху скорость ветра достигает 40 метров в секунду, но наши гиды говорят, что он был сильнее и достигал 70 метров. Погодные условия сейчас непростые: осень, как здесь говорят, наступила раньше, чем ожидалось, но наша программа, тренировки перед восхождением не меняются.

Группа Анастасии пока не отменяет восхождение, однако если погода продолжит ухудшаться, то его придется отложить.

"Вчера встречали несколько групп, мало кто добирался до Эльбруса, в основном всех разворачивали из-за погодных условий", – добавила Цапиева.

Накануне группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. Спасти удалось 14 человек: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. Еще пять альпинистов погибли.

Между тем советский и российский альпинист Сергей Ефимов считает, что гиды и их помощники, работавшие с упомянутой группой туристов, действовали грамотно.

"То, что самую слабую (девушку со сломанной ногой. – Прим. ред.) начали спускать с одним гидом, – абсолютно правильно. А там дальше уже не повезло. Видимо, группа не очень подготовленная, то, что срыв был", – сказал он в беседе с News.ru.

Ефимов также отметил, что маршрут, по которому шли туристы, не был сложным: в хорошую погоду и при хорошей физической подготовке пройти его может любой новичок. Альпинист считает, что восхождение было организовано грамотно, однако наступила непогода, которая на высоте представляет из себя страшное дело.

