Проводник рассказал о встрече с группой, часть которой погибла на Эльбрусе

Сотрудники МЧС вечером 23 сентября эвакуировали группу альпинистов, которая застряла на Эльбрусе на высоте 5 400 метров. Из 19 путешественников, оставшихся на вершине, пятеро погибли. Возбуждено уголовное дело, собственную проверку организовала прокуратура. Расскажем, что произошло на вершине горы.



Скованные холодом

Изначально на вершину Эльбруса по зарегистрированному маршруту двигалась группа из 23 человек. Однако впоследствии четверо решили прекратить восхождение раньше, сообщили в Следственном комитете. Оставшиеся альпинисты позднее запросили помощь у МЧС из-за ухудшения погоды и травмы, которую получил один из участников, рассказали в ведомстве. К ним вышли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В республиканском МЧС подчеркнули, что искать пропавшую группу пришлось с высоты 5 000 метров и выше при порывах ветра до 70 метров в секунду, температуре –20 градусов и пурге. В таких условиях видимость в зоне поиска не превышала 1 метра, добавили в ведомстве. Для координации всех действий создали оперативный штаб.

Операция по спасению заняла более семи часов, в ней задействовали 69 человек и 16 единиц техники, отметили в МЧС. Удалось эвакуировать 14 человек, сейчас они получают необходимую помощь.





Михаил Надежин начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни.

Тела погибших спустят с горы в течение суток с момента происшествия.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Главврач медучреждения Мурат Муков сообщил, что большая часть альпинистов находится в удовлетворительном состоянии, их жизнь вне опасности.



"В относительно удовлетворительном состоянии большая часть пациентов, есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести", – привел подробности Муков.

Он добавил, что некоторых альпинистов могут выписать в ближайшие дни. При этом один член группы с переломами ног может находиться под присмотром медиков в течение нескольких недель, отметил главврач больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Свою проверку проводит прокуратура Кабардино-Балкарии.

Гид оставил умирать?

Один из сотрудников спасательного отряда, который выдвинулся на поиски группы, рассказал, что гид бросил альпинистов и ушел вниз. Спасатели встретили его по дороге, добавил он. Однако в турфирме Еlbrus.guide, которая организовала тур, с этим категорически не согласны. Там утверждают, что гид Игорь Даньков спускал вниз одну из туристок, которой стало плохо.

"Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря", – говорится в сообщении на страницы турфирмы в Instagram.

Там добавили, что Даньков был первым, кто связался с координатором и рассказал о происшествии.



"Сорвались, пролетели метров 100"

Старший гид группы туристов Денис Алимов рассказал, что вместе с участниками восхождения были двое старших гидов и двое гидов-помощников. На плато они вышли 23 сентября около 10 утра. Он подтвердил, что в походе у одной из девушек ухудшилось самочувствие. Вместе с инструктором она пошла вниз, остальная группа продолжила восхождение, добавил гид.





Денис Алимов старший гид группы Делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. А потом девушка, которую гид вел вниз, потеряла сознание и, не реагируя на попытки парня привести ее в чувство, умерла у него на руках.

Гид, который сопровождал девушку, несколько часов ждал остальных участников группы, однако с вершины никто не возвращался, продолжает Алимов. Тогда инструктор решил спуститься в одиночку и на высоте 4 800 метров вызвал МЧС, говорит он.

По его словам, проблемы начались после того, как один из членов группы во время спуска сломал ногу. Алимов рассказал, что за то время, пока оказывали помощь, погода испортилась. Он предположил, что гиды при спуске для минимизации потерь разделили группу на быстрых и медленных участников. Первые в итоге вернулись, у них диагностирована повышенная температура, переохлаждение, гипоксия и шок.

"Мое личное мнение, что произошел феноменальный шторм из-за падения давления. И это действительно убивает. Это не гиды убили группу. Погода и пурга – случайное стечение обстоятельств", – подчеркнул Алимов.



Инструктор Антон Никифоров, который сопровождал на горе альпинистов, рассказал, что чувствует свою вину за случившееся.

"Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. До этого у меня были восхождения в подобных условиях, проблем не было. Там проблема была. В этой части себя виню", – поделился инструктор.

Туристу из Екатеринбурга Дмитрию Парахину удалось выжить в смертельном походе на Эльбрус. Он говорит, что ногу сломал его товарищ, из-за чего группа осталась ждать помощи на большой высоте. На этом месте они провели два часа, утверждает путешественник.





Дмитрий Парахин участник восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз.

По словам Парахина, до появления спасателей группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели.

Еще один участник восхождения Сергей Попов приехал в Кабардино-Балкарию из Перми. Он рассказал в интервью "Звезде", что на высоте получил обморожение. Помощь ему уже оказывают врачи, говорит альпинист.

"Мы знакомы не были, поскольку все из разных городов. Познакомились уже при прохождении тура. Когда спустились вниз, была куча МЧС, медицина катастроф, медики. Нас погрузили в скорую и увезли", – вспоминает Попов.

Один из горных проводников, который находился на Эльбрусе, рассказал "Российской газете", что встречал пострадавшую группу, так как совершал с ними восхождение в один день.

"Они сильно задерживались. Мы их обогнали на спуске. В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже", – говорит очевидец.





горный проводник, встретивший пострадавшую группу на Эльбрусе Насколько мне известно, у руководителя группы нет альпинистского опыта.

Он отметил, что поиски велись практически у самой вершины Эльбруса. Это говорит о том, что альпинисты спускались с сильным запозданием.

