В МЧС заявили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу

Фото: телеграм-канал МЧС

Гид, который сопровождал запросивших помощь альпинистов на Эльбрусе, бросил группу. Такую информацию сообщил представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

"Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили", – рассказал ТАСС член спасотряда.

Ранее группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, трое альпинистов найдены погибшими.

В данный момент спасатели продолжают проведение операции по спасению альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.