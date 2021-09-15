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Происшествия

15 сентября, 23:51

Совершивший аварийную посадку в Петербурге самолет попал в стаю птиц

происшествия регионы транспорт

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Пассажирский самолет, совершивший в среду вечером аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, попал в стаю птиц. Об этом со ссылкой на представителя авиакомпании "Россия" сообщает ТАСС.

"При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолет <...>, выполнявшийся рейс Анталья – Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера", – говорится в сообщении.

На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Также известно, что перед посадкой экипаж доложил наземным службам о неисправности одного из двигателей.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании "Россия", находясь в воздухе, подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у лайнера сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Позднее SuperJet 100 совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

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