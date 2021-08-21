В Шереметьево ожидается экстренная посадка самолета Волгоград – Москва

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном аэропорту Шереметьево ожидается экстренная посадка самолета SuperJet 100, у которого, по предварительным данным, сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В аэропорту Шереметьево ожидается посадка самолета, следующего рейсом 6416 Волгоград – Москва, авиакомпании "Россия", предварительная причина – срабатывание датчика неисправность системы кондиционирования", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, находясь в воздухе, подал сигнал бедствия.

