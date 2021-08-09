Самолет Омск – Москва совершил экстренную посадку в Перми

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Фото: depositphotos/ewastudio
Самолет рейса Омск – Москва утром экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта.
В аэропорту пассажирке оказали первую помощь. Позже женщина на машине скорой была доставлена в одну из больниц города, после этого борт вылетел в аэропорт назначения.
На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" находились 229 человек, из них 22 – несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что пожарный самолет Petzetel потерпел крушение на греческом острове Закинф. По информации пожарной службы, идет расследование причины крушения. Пилот самолета не пострадал, его состояние оценивается как хорошее.
С места аварии его забрали пожарные. Борт летел вместе с еще одним пожарным самолетом аналогичного типа, чтобы принять участие в тушении небольшого возгорания в районе Лагоподо-Махерадо.
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