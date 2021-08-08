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Транспорт

21:20

Более 60 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы 8 августа задержали и отменили более 60 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Так, в аэропорту Домодедово задержали 29 рейсов, а отменили 9. Во Внуково увеличилось время ожидания 12 рейсов, 5 самолетов были отменены.

В свою очередь в Шереметьево 4 рейса задержали, а пассажиры еще 2 самолетов так и не покинули столицу.

Ранее россиян, вылетающих за рубеж, попросили приезжать в аэропорты заранее. Отмечается, что в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуются прибывать за 2,5–3 часа до вылета. А в случае с рейсами в Египет – за пять часов, что связано с введением принимающей стороной дополнительных мер авиационной безопасности.

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