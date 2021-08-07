Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Больше всего рейсов задержали в Домодедово – вылететь не могут 22 самолета.

Кроме того, 11 рейсов задержали в аэропорту Внуково. Четыре вылета отменили полностью.

Наконец, в Шереметьево отложен вылет трех рейсов, еще два отменили – полеты не состоятся.

Точная причина изменений в расписании не называется.

Ранее в августе уже происходили массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы. Суммарно было скорректировано расписание для 36 рейсов.