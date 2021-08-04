Дело возбудили в отношении устроившей дебош в Шереметьево пассажирки

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти после инцидента с женщиной, устроившей погром в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"При доставлении в дежурную часть правонарушительница неоднократно оскорбила стражей порядка, в этой связи <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что во время задержания женщина вела себя неадекватно и не реагировала на требования полицейских прекратить противоправные действия.

Инцидент произошел в Шереметьево 3 августа. Одна из пассажирок начала громить стойки регистрации, драться с другими людьми, а также ругаться матом. Она угрожала "все разнести", если не попадет на свадьбу к подруге.

Она также набросилась и на сотрудников полиции, пытавшихся ее успокоить. Позже ее задержали, отвезли в дежурную часть и выписали ей штраф.

