Россиян, вылетающих за рубеж, попросили приезжать в аэропорты заранее

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В связи с высокой загруженностью в летний сезон в аэропортах могут образовываться очереди, поэтому пассажирам следует приезжать в воздушные гавани заранее. Об этом предупредила авиакомпания "Россия" на своем сайте.
"По независящим от перевозчика причинам в связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров", – отметили в компании.
Отмечается, что в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуются прибывать за 2,5–3 часа до вылета. А в случае с рейсами в Египет – за пять часов, что связано с введением принимающей стороной дополнительных мер авиационной безопасности.
Также перевозчик напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в аэропортах и в самолетах необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также по возможности обрабатывать руки антисептическими средствами.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщила о готовности с 9 августа начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Уточнялось, что для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.
До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта
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