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Туризм

11:13

Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцинации

туризм

Фото: depositphotos/ollirg06

Туроператоры рассказали о направлениях и странах, куда россияне могут поехать без сертификата о вакцинации и необходимости сдавать ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.

По данным компании TUI Россия, среди граждан РФ востребованы такие страны, как Абхазия и Албания. Для отдыха в первой из них можно забронировать тур с перелетом до Сочи или только проживание. А недельный отдых в Албании обойдется россиянам в сумму от 43 тысяч рублей на человека.

"В столицу Албании Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", – уточнили в компании-туроператоре.

ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации также не требуют в Черногории и Доминикане, но с этими странами РФ пока не открыла авиасообщение.

Что касается России, то для свободных поездок доступен Калининград. Документы о вакцинации или тесты на коронавирус там не требуются, при этом за отдых можно заплатить порядка 58,4 тысячи рублей на двоих в четырехзвездочном отеле (при заселении на семь ночей).

Ассоциация туроператоров России ранее предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса. В организации допустили также появление общих правил поездок для невакцинированных и переболевших туристов.

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