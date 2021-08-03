Намибия примет россиян с отрицательным ПЦР-тестом

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Туристы из России смогут посетить Намибию по ПЦР-тесту на коронавирусную инфекцию, сделанный за 72 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в республике.

"При пересечении намибийской границы в обязательном порядке необходимо представить справку на английском языке об отрицательном результате тестирования методом ПЦР на SARS-CoV-2, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия", – сообщили в диппредставительстве.

При въезде в страну туристы будут должны заполнить специальную анкету. Также всем прибывшим в Намибию измерят температуру тела. В диппредставительстве предупредили, что с 1 августа на территории всего государства был продлен комендантский час (с 22:00 до 04:00).

Напомним, между Россией и Намибией действует соглашение о взаимной отмене виз. Однако прямое авиасообщение между странами отсутствует. Поэтому россияне могут воспользоваться регулярными рейсами авиакомпаний Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе и Lufthansa – с пересадкой во Франкфурте-на-Майне.

Ранее стало известно, что с 2 сентября "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку Для въезда на территорию Шри-Ланки россиянам потребуется предварительно оформить электронную визу, а также отрицательный тест на коронавирусную инфекцию на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.