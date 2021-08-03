С 2 сентября "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку

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"Аэрофлот" с 2 сентября откроет рейсы из Москвы на Шри-Ланку. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает авиакомпания.

Для въезда на территорию Шри-Ланки россиянам потребуется предварительно оформить электронную визу, а также отрицательный тест на коронавирусную инфекцию на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Второй тест нужно будет пройти по прилете в аэропорт назначения.

РФ возобновила авиасообщение со Шри-Ланкой в апреле. В понедельник, 2 августа, состоялась встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько и главы Правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадаса Упул Гангнатха. На встрече обсудили возобновление авиаперевозок между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что правительство Шри-Ланки приняло решение смягчить ограничения для туристов, привитых российской вакциной от COVID-19 "Спутник V". Теперь вакцинированные путешественники смогут отдыхать без обязательного двухнедельного карантина. При этом часть ограничений сохранится.