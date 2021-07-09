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Транспорт

16:56

Российские авиакомпании перевезли в июне почти 11 млн пассажиров

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российские авиакомпании за июнь перевезли почти 11 миллионов пассажиров. Такие данные приводит Росавиация.

"В июне 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров", – указали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Наибольшее число пассажиров перевезла компания "Аэрофлот" – 2,11 миллиона человек. На втором месте по объемам располагается авиакомпания "Сибирь" с 1,6 миллиона пассажиров, а замыкает тройку лоукостер "Победа" (1,4 миллиона человек).

В Росавиации уточнили, что за период с января по июнь 2021 года суммарно авиакомпании перевезли 3,9 миллиона пассажиров. Это на 58% больше, чем годом ранее.

Россиянам ранее рассказали, где отдохнуть за границей за 25 тысяч рублей. По словам экспертов, можно слетать в Турцию, Абхазию и Грецию. Часть курортов предлагает туристам систему скидок из-за низкой загрузки.

В авиакомпании "Россия" рассказали о начале полетов на курорты Египта

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