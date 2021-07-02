Россиянам рассказали, где отдохнуть за границей за 25 тыс рублей

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Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть за границей в июле. Об этом сообщает газета "Известия".
Тур вместе с перелетом, проживанием и питанием по системе "Все включено" можно найти за 25–30 тысяч рублей в Турцию, Абхазию и Грецию. Некоторые курорты в этих странах предлагают российским туристам скидки до 40% из-за низкой загрузки.
Туроператор "Интурист" рассказал, что в июле туры в Турцию стартуют от 24,7 тысячи рублей на двоих человек. В стоимость входят перелет, трансфер и проживание в трехзвездочном отеле в Аланье.
Примерно за 28 тысяч на двоих уже можно отдохнуть в трехзвездочном отеле "Все включено" в Махмутларе – прибережном поселке под Аланьей.
"Цены есть очень привлекательные. Но нужно понимать, что это будет сверхбюджетный отдых, не стоит за 25 тысяч рублей ждать сервиса, как за 40 тысяч и тем более за 100. За такие деньги это будут отели на второй-третьей береговой линии с небольшой территорией и скромным выбором блюд", – предупредили эксперты.
Желающим отправиться отдохнуть в июле в другую страну настоятельно рекомендуют отслеживать свежие предложения на сайте туроператоров. Благодаря этому появляется шанс успеть купить тур по крупной скидке.
Найти более дешевые предложения отдыха можно в Абхазии. Неделя отдыха в объединении пансионатов "Курорт Пицунда" с трехразовым питанием на двоих будет стоить всего 26,5 тысячи рублей.
Многие отдыхающие отдают предпочтение Абхазии и по причине мягких противоковидных мер – для въезда в страну не нужно сдавать ПЦР-тест или прививаться от COVID-19.
Для любителей европейских курортов есть предложение из Греции. Тур на двоих будет стоить 48,2 тысячи. В стоимость входят перелет, трансфер и проживание в отеле с завтраками.
Отдых на Кипре обойдется в 68,7 тысячи рублей на двоих. В ОАЭ отдохнуть можно за 68,1 тысячи рублей. При этом стоимость отдыха в трехзвездочном отеле Дубая составит 56 тысяч на двоих.
Ранее власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, вакцинированных от коронавируса. Таким образом, Пхукет стал первой территорией королевства, где иностранцам необязательно находиться на карантине.
В то же время для туристов осталось одно ограничение: если они планируют уехать в другие провинции страны, то должны пробыть на острове не менее 14 дней.
Туристы рассказали об условиях отдыха на российских курортах по высокой цене
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