Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

18:58
Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
Россияне, привитые от коронавируса одной из одобренных в Австрии вакцин, освобождаются от карантина при въезде в страну. Об этом РИА Новости рассказали в МИД Австрии.
Уточняется, что российский препарат "Спутник V" пока одобрение Австрии не получил.
"Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нем приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент к ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac", – пояснили в ведомстве.
В МИД уточнили, что сейчас Россия отнесена к группе "Другие страны и регионы". Из таких государств приехать в Австрию и не проходить карантин могут лишь лица, предоставившие сертификат о вакцинации одним из названных выше препаратов. При этом важно полностью завершить вакцинацию за 14 дней до въезда.
Руководитель австрийского МИД Александер Шалленберг отметил, что Вена пристально следит за ситуацией с заболеваемостью в России и допускает введение новых ограничительных мер.
Ранее он сообщал, что однажды придется принять тот факт, что для восстановления свободы передвижения будет необходимо принимать всех привившихся любой вакциной или имеющих антитела.
До этого стало известно, что Австрия исключила Россию из списка опасных стран по коронавирусу. Авиасообщение РФ с Австрией и с еще несколькими странами было возобновлено 10 июня.
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