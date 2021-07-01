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Австрия исключила Россию из списка опасных стран по коронавирусу. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Россиянам, которые полностью прошли вакцинацию, теперь не придется соблюдать карантин при въезде в страну.

Авиасообщение РФ с Австрией и с еще несколькими странами было возобновлено 10 июня.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона составили расширенный перечень признаков COVID-19 на ранних стадиях заболевания.

Авторам исследования удалось выяснить, что даже самые распространенные симптомы заражения вирусом, такие как кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, позволяют выявить на ранней стадии лишь 69% случаев заболевания. Комбинации с большим охватом – усталость, кашель, головная боль, диарея, боль в горле – могут помочь выявить уже 96%.