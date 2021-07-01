Ученые составили список ранних симптомов COVID-19

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Ученые из Университетского колледжа Лондона составили расширенный перечень признаков COVID-19 на ранних стадиях заболевания. Об этом сообщает газета "Известия".
Авторам исследования удалось выяснить, что даже самые распространенные симптомы заражения вирусом, такие как кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, позволяют выявить на ранней стадии лишь 69% случаев заболевания. Комбинации с большим охватом – усталость, кашель, головная боль, диарея, боль в горле – могут помочь выявить уже 96%.
При этом ученые подчеркнули, что для детей младше 17 лет самым показательным признаком является головная боль, в то время как у взрослых о наличии заболевания обычно свидетельствует потеря аппетита.
По мнению авторов исследования, это наблюдение сможет поспособствовать росту доли обнаружения коронавируса почти на треть.
Ранее британские ученые выявили признак коронавируса, присущий только вакцинированным заболевшим. Ученые отметили частое чихание как признак инфекции COVID-19, который наблюдается поначалу у привитых пациентов. У невакцинированных же этот симптом относят к аллергии или простуде.
Специалист рассказала о средствах для профилактики коронавируса
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