Ученые назвали симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

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Британские ученые выявили признак коронавируса, присущий только вакцинированным заболевшим. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные ZOE COVID Symptom Study, приложения по отслеживанию симптомов. Ученые отметили частое чихание как признак инфекции COVID-19, который наблюдается поначалу у привитых пациентов. У невакцинированных же этот симптом относят к аллергии или простуде.

По данным специалистов, этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом и наблюдается у пациентов, кто заразился инфекцией после вакцинации. К распространенным симптомам заболевания относят высокую температуру, потерю вкуса или обоняния, утомляемость, головную боль, диарею, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", – рекомендуют ученые, проводившие исследование.

Также медики со всего мира утверждают, что "индийский" штамм SARS-CoV-2 опасен, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, способные снизить иммунную защиту у привитых и переболевших.

