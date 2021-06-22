Минздрав рекомендует студентам привиться от COVID-19 до середины июля

11:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Студентам необходимо вакцинироваться от коронавируса перед началом учебного года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он призвал учащихся в вузах сделать прививки до середины июля, поскольку иммунитет формируется в общем сложности 42 дня.
"Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем", – цитирует главу Минздрава ТАСС.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что для российских студентов необходимо создать условия для добровольной вакцинации, их безопасного участия в учебном процессе и проживания в общежитиях. Он добавил, что вузы, научные организации и Минобрнауки должны совместно способствовать наращиванию темпов вакцинации.
Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября только студентов с прививкой от новой коронавирусной инфекции.
Ректоры вузов Москвы предложили допускать на очные занятия только привитых студентов
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