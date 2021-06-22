В Минобрнауки рассказали о вакцинации российских студентов

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Для российских студентов необходимо создать условия для добровольной вакцинации, их безопасного участия в учебном процессе и проживания в общежитиях. Об этом на итоговом заседании коллегии Минобрнауки России заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"В системе образования работает огромное количество людей, нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию. Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться", – приводятся его слова на сайте министерства.

Фальков добавил, что вузы, научные организации и Минобрнауки должны совместно способствовать наращиванию темпов вакцинации.

Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября только студентов с прививкой от новой коронавирусной инфекции.

