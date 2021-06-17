ВШЭ рассматривает возможность допуска к очным занятиям только вакцинированных студентов

10:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высшая школа экономики рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных студентов и сотрудников либо имеющих антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок. Об этом сообщил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
"Для того чтобы без страха работать в кампусе, свободно общаться, нужна общая ответственность", – сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, остальные будут учиться и работать в удаленном режиме. Кузьминов подчеркнул, что в ВШЭ учатся очень ответственные студенты: в аудиториях соблюдается масочный режим, люди стараются не собираться толпами.
Он напомнил, что "Вышка" – это первый российский университет, в котором была организована прививочная кампания прямо в кампусе. Это произошло еще в марте.
Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания.
Помимо этого, вакцинироваться должны гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальные служащие, работники органов власти города и подведомственных им организаций.
Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.
Сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВак", "Спутник Лайт".
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