Песков поддержал идею о допуске в вузы только вакцинированных студентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я целиком и полностью поддерживаю... Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными", – заявил Песков.

Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября только студентов с прививкой от новой коронавирусной инфекции.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что они рассматривают возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных студентов и сотрудников либо имеющих антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок.

По его словам, остальные будут учиться и работать в удаленном режиме. Кузьминов подчеркнул, что в ВШЭ учатся очень ответственные студенты: в аудиториях соблюдается масочный режим, люди стараются не собираться толпами.

Он напомнил, что "Вышка" – это первый российский университет, в котором была организована прививочная кампания прямо в кампусе. Это произошло еще в марте.

