Матвиенко заявила, что вакцинация в РФ остается добровольной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России вакцинация от коронавируса остается добровольной, но необходимо достичь цифры 60–70% привившихся. Об этом сообщает ТАСС.

"Это те ориентиры, которые нам обозначили санитарно-эпидемиологические службы и которых мы должны достичь, чтобы окончательно победить пандемию", – сказала она.

По словам Матвиенко, для вакцинации россиян в стране созданы все условия, но темпы все равно остаются низкими.

"Вакцин достаточно, их уже четыре, и созданы условия, чтобы людям было удобно прививаться. И тем не менее темпы вакцинации низкие, в то время как последняя динамика распространения коронавируса очень тревожная, она нарастает", – добавила она.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. В вопросе добровольного или обязательного характера вакцинации необходимо соизмерять ценности отдельной жизни и защиты всего населения, уверен он.