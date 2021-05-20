Эксперты оценили, могут ли россиян принудить прививаться от коронавируса

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позднее в Кремле прокомментировали его позицию, отметив, что такой вопрос не стоит на повестке у российских властей. Разбираемся, нужно ли принуждать делать прививку от коронавируса или соответствующее решение следует оставить на усмотрение каждого.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ради страны

В четверг, 19 мая, Дмитрий Медведев в рамках международного юридического форума в Санкт-Петербурге сделал заявление о вакцинации. По его словам, прививка в некоторых случаях может приобретать обязательный характер.





Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности РФ Мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер.

В вопросе добровольного или обязательного характера вакцинации необходимо соизмерять ценности отдельной жизни и защиты всего населения, считает Медведев.

"На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", – подчеркнул он.

Медведев добавил, что абсолютно деструктивным является негативное мнение о вакцинации. Ситуация с распространением такой позиции усугубляется развитием информационных технологий, обратил внимание зампред Совбеза РФ. По его мнению, в подобные процессы следует вмешиваться.

Позднее в Кремле отреагировали на заявление Медведева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах по обязательной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий на этот счет также не выполняется, заключил представитель главы государства.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прививать нужно всех подряд?

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 прокомментировал высказанную Дмитрием Медведевым позицию.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике На мой взгляд, он имел в виду ситуацию, которой у нас сейчас нет. Когда речь идет о вопросах угрозы национальной безопасности, тогда такие решения могут быть приняты.

"Для контроля подобных ситуаций существуют службы эпиднадзора и здравоохранения. Если такие угрозы приближаются, они могут вынести этот вопрос в повестку дня. А когда такой угрозы нет, все должно решаться в обычном порядке", – считает Рязанский.

В качестве примера опасного развития событий он привел обстановку с коронавирусом в Индии, где общее число зараженных уже более 20 миллионов человек. Рязанский отметил, что в обычной жизни принудительная вакцинация не должна быть панацеей.

"Перед каждой вакцинацией нужно проверять состояние здоровья, наличие антител и других защитных иммунных механизмов, которые уже выработаны организмом. Это серьезный вопрос, и такая шапкозакидательская позиция, что прививать нужно всех подряд без разбора, неправильна. Медицина должна руководствоваться в том числе и здравым смыслом", – подчеркнул парламентарий.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Наша медицина сейчас держит руку на пульсе и вполне справляется с ситуацией. Обстановка управляема и находится на серьезном уровне контроля.

Рязанский добавил, что нужно работать над санитарно-эпидемиологической культурой поведения россиян и строгим соблюдением всех предписанных мер профилактики. Это позволит избежать негативного развития событий, отметил он.

В свою очередь, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 указала, что в целом заявление Медведева несет правильный посыл.



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"Если мы вспомним эпидемии, которые были в прошлом веке, их победили только благодаря прививкам. Поэтому я считаю, что это правильный посыл. Для здоровья всей нации это важно. То, что наше государство выступает за здоровье граждан, – это правильно", – говорит Вострикова.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Если мы посмотрим на ситуацию за границей, то во многих странах еще до сих пор люди сидят на жесткой самоизоляции. На мой взгляд, передвижения в России стали возможны только благодаря вакцинации.

В то же время она подчеркнула, что право на прививку должно оставаться личным делом каждого человека. Причем для всех без исключения групп населения, добавила эксперт.

"Если, например, мы говорим о работниках государственных медицинских и образовательных учреждений, они сами понимают, какую ответственность несут перед людьми, с которыми работают. Поверьте, это самые ответственные граждане в вопросах вакцинации. Их и принуждать не надо", – отметила собеседница Москвы 24.

По мнению Востриковой, государство вряд ли пойдет на шаги по принуждению к вакцинации. Она объясняет это тем, что в обществе подобные меры вызовут широкий резонанс. Такое развитие событий стало бы возможным только при всеобщей поддержке населения страны, резюмировала эксперт.