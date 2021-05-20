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Эксперты оценили, могут ли россиян принудить прививаться от коронавируса

Колоть всех? Станет ли прививка от коронавируса обязательной для россиян
медицина общество

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позднее в Кремле прокомментировали его позицию, отметив, что такой вопрос не стоит на повестке у российских властей. Разбираемся, нужно ли принуждать делать прививку от коронавируса или соответствующее решение следует оставить на усмотрение каждого.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ради страны

В четверг, 19 мая, Дмитрий Медведев в рамках международного юридического форума в Санкт-Петербурге сделал заявление о вакцинации. По его словам, прививка в некоторых случаях может приобретать обязательный характер.

Мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер.
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности РФ

В вопросе добровольного или обязательного характера вакцинации необходимо соизмерять ценности отдельной жизни и защиты всего населения, считает Медведев.

"На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", – подчеркнул он.

Медведев добавил, что абсолютно деструктивным является негативное мнение о вакцинации. Ситуация с распространением такой позиции усугубляется развитием информационных технологий, обратил внимание зампред Совбеза РФ. По его мнению, в подобные процессы следует вмешиваться.

Позднее в Кремле отреагировали на заявление Медведева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах по обязательной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий на этот счет также не выполняется, заключил представитель главы государства.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прививать нужно всех подряд?

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 прокомментировал высказанную Дмитрием Медведевым позицию.

На мой взгляд, он имел в виду ситуацию, которой у нас сейчас нет. Когда речь идет о вопросах угрозы национальной безопасности, тогда такие решения могут быть приняты.
Валерий Рязанский
первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике

"Для контроля подобных ситуаций существуют службы эпиднадзора и здравоохранения. Если такие угрозы приближаются, они могут вынести этот вопрос в повестку дня. А когда такой угрозы нет, все должно решаться в обычном порядке", – считает Рязанский.

В качестве примера опасного развития событий он привел обстановку с коронавирусом в Индии, где общее число зараженных уже более 20 миллионов человек. Рязанский отметил, что в обычной жизни принудительная вакцинация не должна быть панацеей.

"Перед каждой вакцинацией нужно проверять состояние здоровья, наличие антител и других защитных иммунных механизмов, которые уже выработаны организмом. Это серьезный вопрос, и такая шапкозакидательская позиция, что прививать нужно всех подряд без разбора, неправильна. Медицина должна руководствоваться в том числе и здравым смыслом", – подчеркнул парламентарий.

Наша медицина сейчас держит руку на пульсе и вполне справляется с ситуацией. Обстановка управляема и находится на серьезном уровне контроля.
Валерий Рязанский
первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике

Рязанский добавил, что нужно работать над санитарно-эпидемиологической культурой поведения россиян и строгим соблюдением всех предписанных мер профилактики. Это позволит избежать негативного развития событий, отметил он.

В свою очередь, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 указала, что в целом заявление Медведева несет правильный посыл.

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"Если мы вспомним эпидемии, которые были в прошлом веке, их победили только благодаря прививкам. Поэтому я считаю, что это правильный посыл. Для здоровья всей нации это важно. То, что наше государство выступает за здоровье граждан, – это правильно", – говорит Вострикова.

Если мы посмотрим на ситуацию за границей, то во многих странах еще до сих пор люди сидят на жесткой самоизоляции. На мой взгляд, передвижения в России стали возможны только благодаря вакцинации.
Ольга Вострикова
председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов

В то же время она подчеркнула, что право на прививку должно оставаться личным делом каждого человека. Причем для всех без исключения групп населения, добавила эксперт.

"Если, например, мы говорим о работниках государственных медицинских и образовательных учреждений, они сами понимают, какую ответственность несут перед людьми, с которыми работают. Поверьте, это самые ответственные граждане в вопросах вакцинации. Их и принуждать не надо", – отметила собеседница Москвы 24.

По мнению Востриковой, государство вряд ли пойдет на шаги по принуждению к вакцинации. Она объясняет это тем, что в обществе подобные меры вызовут широкий резонанс. Такое развитие событий стало бы возможным только при всеобщей поддержке населения страны, резюмировала эксперт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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