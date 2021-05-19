Медведев заявил, что вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Иногда в интересах государства вакцинация может быть обязательной для граждан, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким мнением он поделился в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".
"Мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", – цитирует Медведева ТАСС.
При этом политик подчеркнул, что вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, следует решать исходя из сопоставления ценности одной жизни и всего населения.
Он также добавил, что негативное мнение о вакцинации играет абсолютно деструктивную роль в этом процессе, что усугубляется развитием информационных технологий. В такие процессы следует вмешиваться, считает Медведев.
В целях борьбы с пандемией коронавирусна государствам нужно наладить сотрудничество на уровне законодательных институтов и международных организаций, заключил зампред Совбеза РФ.
Ранее Дмитрий Медведев призвал страны отказаться от вакцинного национализма и договориться о взаимном признании вакцин против COVID-19 для заграничных поездок. По его словам, это вопрос жизни и смерти.
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