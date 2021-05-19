Медведев призвал другие страны отказаться от вакцинного национализма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Государствам нужно отказаться от вакцинного национализма и договориться о взаимном признании вакцин против COVID-19 для заграничных поездок. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"В ближайшее время необходимо договориться о правилах признания вакцины для целей трансграничных поездок и обеспечить общий доступ к вакцине", – сказал Медведев.

По словам заместителя главы Совбеза, вопросы правового регулирования использования вакцин против COVID-19 иногда являются "вопросами жизни и смерти", поэтому мировому сообществу необходимо решать их сообща, в том числе используя крупнейшие международные площадки – Совет Европы, ОНН и ВОЗ.

Если не выработать единый подход, уверен Медведев, то у государств, международных и национальных судов неизбежно появятся противоречащие друг другу практики.

Замглавы Совбеза также отметил, что российская правовая система позволила избежать катастрофических последствий пандемии.

"Не могу не подчеркнуть, что и право выдержало стресс-тест пандемии, – сказал Медведев.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом.