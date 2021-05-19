Медведев призвал другие страны отказаться от вакцинного национализма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Государствам нужно отказаться от вакцинного национализма и договориться о взаимном признании вакцин против COVID-19 для заграничных поездок. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".
"В ближайшее время необходимо договориться о правилах признания вакцины для целей трансграничных поездок и обеспечить общий доступ к вакцине", – сказал Медведев.
По словам заместителя главы Совбеза, вопросы правового регулирования использования вакцин против COVID-19 иногда являются "вопросами жизни и смерти", поэтому мировому сообществу необходимо решать их сообща, в том числе используя крупнейшие международные площадки – Совет Европы, ОНН и ВОЗ.
Если не выработать единый подход, уверен Медведев, то у государств, международных и национальных судов неизбежно появятся противоречащие друг другу практики.
Замглавы Совбеза также отметил, что российская правовая система позволила избежать катастрофических последствий пандемии.
"Не могу не подчеркнуть, что и право выдержало стресс-тест пандемии, – сказал Медведев.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом.
"Мосгорсправка": вакцина от COVID-19
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