Путин заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В скором времени в России запустят в оборот четвертую вакцину от COVID-19. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с COVID-19. Кроме того, в стране уже разработали три собственные эффективные вакцины.

"Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", – цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее в Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса. Отмечается, что предельная закупочная стоимость одной дозы препаратов от COVID-19 примерно одинакова.

Как уточняется, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", стоит 842 рубля, препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова РАН, – 866 рублей, вакцины "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи – 866,81 рубля.