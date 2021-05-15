В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса

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Предельная закупочная стоимость одной дозы российских вакцин от COVID-19 примерно одинакова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг.

Как уточняется, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", стоит 842 рубля, препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова РАН, – 866 рублей, вакцины "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи – 866,81 рубля.

В Минпромторге подчеркнули, что вакцины от коронавирусной инфекции закупают в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой и с учетом производственных возможностей площадок.

По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.