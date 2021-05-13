Гендиректор ВОЗ сделал прививку от COVID-19

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Фото: официальный Twitter-аккаунт @Tedros Adhanom Ghebreyesus
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.
"Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы", – заявил Гебрейесус.
Он заверил, что вакцинация спасает человеческие жизни. По этой причине крайне важно, чтобы каждая страна имела доступ хотя бы к одной вакцине, отметил Гебрейесус.
Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021
"Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь", – призвал гендиректор ВОЗ.
По последним данным, более 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили процедуру. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.
Более 10 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса
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