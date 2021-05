Гендиректор ВОЗ сделал прививку от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы", – заявил Гебрейесус.

Он заверил, что вакцинация спасает человеческие жизни. По этой причине крайне важно, чтобы каждая страна имела доступ хотя бы к одной вакцине, отметил Гебрейесус.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9