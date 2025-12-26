Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:26

Транспорт

Ситуация с задержками рейсов в аэропортах Москвы нормализовалась

Фото: ТАСС/Олег Елков

Ситуация с задержками авиарейсов из-за непогоды нормализовалась в столичных аэропортах к утру 26 декабря, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.

В частности, в аэропортах Домодедово и Шереметьево рейсы отправляются по расписанию. В каждом из них было отменено по одному рейсу.

Во Внуково задержки сохраняются. На текущий момент 19 рейсов на вылет отложены. Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани, это связано с необходимостью противообледенительной обработки воздушных судов и плановой очистки взлетно-посадочных полос от снега.

При этом подчеркивается, что аэропорт функционирует штатно, несмотря на сложные метеоусловия в регионе. Отмен рейсов по погодным причинам нет.

В Домодедово воздушные суда обрабатываются антиобледенительной жидкостью, в аэропорту создан ее значительный запас. Площадки, где проходит процедура обработки, находятся по пути следования самолетов к взлетно-посадочной полосе, что минимизирует время процедуры.

Шереметьево также работает в штатном режиме, непогода на функционирование аэропорта не повлияла. В обычном формате функционирует и Жуковский. Его наземные службы подготовлены к работе в сложных метеоусловиях, а возможные задержки, как отметили в пресс-службе, могут быть связаны лишь с поздним прибытием самолетов.

В ночь на 26 декабря в московских аэропортах из-за сильной метели задерживались свыше 100 рейсов. Непогода затронула 75 самолетов в Шереметьево, 37 – в Домодедово, 35 – во Внуково и 9 в Жуковском. При этом уточнялось, что большое количество рейсов были задержаны в связи с очисткой взлетных полос от снега.

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

