Свыше 100 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Mash

Свыше 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за сильной метели, сообщает "Вести. Дежурная часть".

Отмечается, что непогода затронула 156 самолетов, в том числе 75 в аэропорту Шереметьево, 37 – в Домодедово, 35 – во Внуково и 9 в Жуковском. Также 5 вылетов из Домодедово были отменены.

Тем не менее в массе рейсы лишь задерживают, так как техника чистит взлетные полосы от снега, а самолеты проходят противообледенительную обработку.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что интенсивность снегопада, накрывшего Москву и область к вечеру 25 декабря, начнет снижаться после 03:00. Там подчеркнули, что в городе может выпасть до 9 сантиметров снега, а количество осадков составит от 3 до 8 миллиметров.