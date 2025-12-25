Ночью в Москве ожидается ослабление снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивность снегопада, накрывшего Москву и область к вечеру 25 декабря, начнет снижаться после 03:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

За ночь в столице может выпасть до 9 сантиметров снега, а количество осадков составит от 3 до 8 миллиметров. При этом полностью снегопад прекратится только к вечеру субботы, 27 декабря.

Также синоптики отметили, что погодную ситуацию в городе усугубляет ветер западного и северо-западного направления со скоростью 6–11 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. В отдельных районах возможны метель и налипание мокрого снега на провода и деревья.

На фоне снегопада в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями специалисты проводят необходимые регламентные работы.