Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 15:29

Общество

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за метели в Москве

Фото: Москва 24 /Юлия Иванко

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, в Московском регионе с 25 по 29 декабря прогнозируются снег и метель. Осадки ожидаются в ближайшие часы. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков по вопросам ЖКХ и благоустройства.

В комплексе напомнили, что коммунальные службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков осуществляют сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворов. При необходимости будет организована противогололедная обработка.

"Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", – сказано в сообщении.

Особое внимание специалисты уделят расчистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также транспортным узлам, социальным объектам и потребительскому рынку.

Помимо этого, будет оказана помощь водителям грузовиков. В частности, на МКАД и в ТиНАО будет организовано дежурство тягачей.

Жителей и гостей столицы попросили быть осторожнее в условиях неблагоприятных погодных условий. Кроме того, водителям посоветовали не парковать автомобили под деревьями, а, по возможности, их призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, также призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт 26 декабря. Если поездок на машине не избежать, тогда водителям порекомендовали выезжать после 20:00.

Кроме того, автомобилистов попросили быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Водителям также посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Сильный ветер и метель ожидаются в Москве 25 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика