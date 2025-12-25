Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за метели в Москве

Фото: Москва 24 /Юлия Иванко

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, в Московском регионе с 25 по 29 декабря прогнозируются снег и метель. Осадки ожидаются в ближайшие часы. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков по вопросам ЖКХ и благоустройства.

В комплексе напомнили, что коммунальные службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков осуществляют сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворов. При необходимости будет организована противогололедная обработка.

"Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", – сказано в сообщении.

Особое внимание специалисты уделят расчистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также транспортным узлам, социальным объектам и потребительскому рынку.

Помимо этого, будет оказана помощь водителям грузовиков. В частности, на МКАД и в ТиНАО будет организовано дежурство тягачей.

Жителей и гостей столицы попросили быть осторожнее в условиях неблагоприятных погодных условий. Кроме того, водителям посоветовали не парковать автомобили под деревьями, а, по возможности, их призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, также призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт 26 декабря. Если поездок на машине не избежать, тогда водителям порекомендовали выезжать после 20:00.

Кроме того, автомобилистов попросили быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Водителям также посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

