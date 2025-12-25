Желтый уровень опасности объявлен в Москве до 27 декабря из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с 21:00 25 декабря до 21:00 27 декабря.

Кроме того, в столице и области до 21:00 26 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 26-го числа в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а также метель. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

О непогоде 26 декабря также предупредил столичный главк МЧС России. Ведомство призвало автомобилистов парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.