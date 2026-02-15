Форма поиска по сайту

15 февраля, 10:36

Политика
Герасимов: ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить

ВСУ несут значительные потери – Герасимов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери, которые не могут восполнить. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск "Центр", видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

По его словам, украинские военные в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений БПЛА и увеличение числа ударных дронов.

В то же время подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют в 2 раза больше беспилотников, чем противник, отметил Герасимов. Он уточнил, что за 2 недели февраля под контроль российских военных перешло 12 населенных пунктов, освобождено более 200 квадратных километров.

В частности, ВС РФ освободили Поповку и Сидоровку в Сумской области, Чугуновку в Харьковской области, Магдалиновку, Приморское, Запасное, Староукраинку, Придорожное, Зализничное и Цветковое в Запорожской области, а также Степановку на александрокалининовском направлении.

Более того, под контроль российских военнослужащих перешел населенный пункт Глушковка у берега реки Оскол, бои ведутся в районе Новоосиново. В то же время на краснолиманском направлении завершается очистка от вражеских формирований населенных пунктов Дробышево и Яровая, рассказал Герасимов.

Кроме того, ВС РФ продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), Новопавловки в Луганской Народной Республике (ЛНР), Новоподгорного в Днепропетровской области.

"В Гришино наши штурмовые подразделения в уличных боях уничтожают формирования противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте", – добавил начальник Генштаба.

Между тем войска Южной группировки продвигаются в направлении Славянка, завершается освобождение Резниковки. Группировка "Днепр" продолжает наступать в направлении Запорожья, а группировка "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области.

В попытках остановить командование ВСУ перебросило на это направлении наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков, указал Герасимов.

Кроме того, группировка "Север" расширяет полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Силы группировки "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, продолжается ликвидация остатков группировки украинских военных, заблокированной на восточном берегу реки Оскол.

"Наиболее упорные бои ведутся в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединения воинских частей группировки развивает наступление на добропольском направлении", – добавил генерал армии.

Ранее сообщалось, что Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР и определил дальнейшие задачи. Он также вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим и выразил им благодарность за мужество и отвагу.

Минобороны РФ опубликовало данные о потерях техники ВСУ за время СВО

