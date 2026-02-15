120 БПЛА уничтожено в Брянской области с утра 15 февраля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

С утра воскресенья, 15 февраля, ликвидировано 120 украинских БПЛА. Нейтрализовать угрозу помогали не только системы противовоздушной обороны (ПВО) России, но и мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.

Ранее в Калужской области обломки сбитых беспилотников повредили кровлю и остекление больницы в Козельске. Помимо этого, были незначительно повреждены 2 припаркованных автомобиля. Среди мирного населения никто не пострадал.

Специалисты уже приступили к оценке ущерба и проведению ремонта в поврежденной больнице. На время работ пациентов пострадавшего корпуса переведут в Сосенскую городскую больницу.

