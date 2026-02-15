Росавиация предупредила о корректировках в расписании полетов из-за непогоды в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неблагоприятные погодные условия в Москве могут повлечь корректировку в расписании полетов и отмену рейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Как подчеркнули в ведомстве, все службы аэропортов готовы к усиленной работе. В частности, для обеспечения быстрого обслуживания воздушных судов и пассажиров уже привлечен дополнительный персонал.

"Оцените необходимость сдавать личные вещи в багаж – снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. В аэропорту прибытия уточните наличие услуги по доставке багажа на дом", – добавили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Сильный снег и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, обрушатся на мегаполис 16 февраля. Прогнозируется, что непогода будет продолжаться с 06:00 до 21:00.

В связи с этим жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах. В частности, пешеходам и водителям рекомендовали не в укрываться и не парковать машины под деревьями.

Также москвичей призвали пересесть на городской транспорт в этот день. Однако в случае необходимости поездки на личном транспорте автовладельцам рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию, а также не совершать резких маневров.