Трамп заявил, что Совет мира выделит на восстановление сектора Газы 5 млрд долларов

На заседании Совета мира, которое пройдет в Вашингтоне 19 февраля, будет объявлено о выделении более 5 миллиардов долларов на восстановление Сектора Газа. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы объявим, что государства-участники пообещали более 5 миллиардов долларов на гуманитарные нужды и восстановление Газы", – написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Известно, что в собрании не примет участие Россия. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что данной темой занимается МИД.

В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что процесс формирования позиции Москвы по этому вопросу все еще продолжается.

